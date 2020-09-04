اتحاد جدة يفلت من خسارة أكيدة أمام النصر في الدوري السعودي

أبقى فريق اتحاد جدة على آماله في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الموسم المقبل بعدما تعادل مع ضيفه النصر 1-1 اليوم الجمعة في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

نُقلت مباراة “النصر والاتحاد” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وشهدت أيضا هذه الجولة هبوط فريق الحزم، رسميا، عقب خسارته أمام الشباب صفر / 1 كما فاز الهلال على الوحدة 3 / 1 وضمك على الاتفاق 2 / صفر والفيحاء على العدالة 2 / صفر، وأبها على الأهلي 2 / 1، والرائد على الفيصلي 2 / 1 والفتح على التعاون 1 / صفر.

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وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة، وتعادل الاتحاد بهدف سجله ويلفريد بوني في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني.

وكان الهلال توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة السادسة عشر في تاريخه، فيما كان العدالة هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالتعادل الايجابي 1-1، سجل للعالمي “بيتروس”، وتعادل لاتحاد جدة “روماريو ريكاردو دا سيلفا”، فى المباراة التي اقيمت يوم 10 يناير 2020.

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