يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف ايطاليا والبوسنة والهرسك فى دوري الأمم الاوروبية، ضمن اهم مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020، فى أولي جولات البطولة القارية.

تنطلق مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، وتقام على ملعب أرتيميو فرانكي.

يدخل “الأتزوري” اللقاء بقوة، وعينه علي الوصول لمراحل متقدمة في البطولة، ويأمل روبرتو مانشيني في حصد الثلاث نقاط من لقاء البوسنة، ليعطيه الأفضلية للصعود من المجموعة الصعبة التي تضم هولند وبولندا والبوسنة.

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يذكر أن منتخب البوسنة والهرسك قد قدم أداءا متميزا في النسخة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتأهل من مجموعته التي كانت تضم النمسا وإيرلندا الشمالية برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر، أن التقي المنتخبان في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو2020″، وفاز المنتخب الإيطالي بثلاث أهداف نظيفة.

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