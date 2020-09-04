تحت أنظار التوزة.. تدريبات شاقة للاعبي السودان استعدادًا لمواجهتي غانا

أدى منتخب السودان لكرة القدم، تدريباته الصباحية اليوم الجمعة، على ملعب الخرطوم الوطني في نادي الأسرة بالخرطوم، تحت إشراف المدير الفني “هوبيرت فيلود”.

ويسعى فيلود لرفع الجانب البدني والتكتيكي للاعبي المنتخب السوداني، وقام اللاعبون بتنفيذ أكثر من فقرة تدريبية تكتيكية على بناء الهجمة، وشهدت التقسيمة عدد من الأهداف المميزة.

وتتواصل استعدادات السودان منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتابع تدريبات منتخب صقور الجديان يوم أمس الخميس، اللاعب معتز هاشم “التوزة” الذي غاب بسبب الإصابة والراحة بعد توصية طبيب منتخب السودان “وائل حداد” بإراحته لمدة أسبوع كامل.

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وخضع اللاعبون لحمام ثلج للمحافظة على التوازن العضلي بعد التدريبات المكثفة خلال الفترة الماضية.

ويعتبر مران اليوم الجمعة هو التاسع للاعبي منتخب السودان، قبل الدخول في معسكر مغلق بالخرطوم بحري، وسيحصل الفريق على راحة من المران المسائي، حسب البرنامج الذي حدده المدرب الفرنسي.

ويستعد منتخب السودان لمواجهتي غانا في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2022، المقرر اقامتهما في نوفمبر المقبل.

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