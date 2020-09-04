تشكيلة وادي دجلة الأساسية أمام الاهلي في الدوري المصري

أعلن المدرب اليوناني “بابافاسيليو” تشكيلة وادي دجلة الأساسية أمام الاهلي، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وسيحرس عرين وادي دجلة الحارس المخضرم “محمد عبد المنصف” الذي تألق بصورة مُلفتة في آخر لقاء جمع الفريقين في النصف الأول من الموسم الحالي، بالاضافة لتألقه في مباريات أخرى بمنافسات الدوري المصري.

وسيبدأ التونسي رفيق كابو مع الثنائي المميز حسام عرفات ومروان حمدي في تشكيلة وادي دجلة الأساسية أمام الاهلي مساء اليوم، ومن خلفهم محمد عبد العاطي وأحمد سعيد.

ويواصل لاعب الاهلي السابق “أحمد رمضان بيكهام” تواجده في تشكيلة وادي دجلة الأساسية كأحد العناصر التي لا غنى عنها في خط الدفاع.

وجاءت تشكيلة وادي دجلة الأساسية أمام الاهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

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خط الدفاع : أحمد رمضان “بيكهام” – محمود مرعي – خالد رضا – يعقوبو

خط الوسط : محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – محمد رضا

خط الهجوم : حسام عرفات – رفيق كابو – مروان حمدي.

دكة بدلاء وادي دجلة

حسين ذكري – عبد الله محمود – عبد الرحمن بودي – بسام وليد – أحمد حسن عبد الكبير الوادي – إبراهيم عايش – كريم الدبيس – أحمد شريف.