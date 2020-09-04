يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الهلال والوحدة في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 في الجولة الـ29 (قبل الاخيرة)، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الهلال والوحدة” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

واصل الهلال احتفالاته بلقبه السادس عشر بالدوري السعودي بعدما تغلب على مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة.

دخل فريق الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية ودون ضغوطات بعدما حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، بعد المحافظة على فارق الـ 6 نقاط بينه وبين منافسه النصر إثر فوزه على “الحزم” قبل جولتين من نهاية الدوري.

وسجل أهداف الهلال بافيتيمبي جوميز ومحمد إبراهيم كنو وسلمان الفرج في الدقائق 16 و56 و85، فيما سجل هدف الوحدة ريناتو جونيور في الدقيقة 79.

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ورفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الصعودي، حيث كان توج بلقب الدوري، وتوقف رصيد الوحدة عند 46 نقطة في المركز الخامس.

ولعب الهلال 29 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 69 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 24 كثاني أقوى دفاع بعد النصر.

إليكم فيديو أهداف الهلال والوحدة في الدوري السعودي

هدف التقدم للهلال “جوميز”

هدف الهلال الثاني “كنو” 2-0

هدف الوحدة الاولي 1-2

هدف الهلال الثالث “فراج” 3-1

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