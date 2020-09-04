رياضة | ما الرقم الذي سيرتديه نجم ريال مدريد في ميلان؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ما الرقم الذي سيرتديه نجم ريال مدريد في ميلان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع الإسباني إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد بطل الليجا الإسبانية.

وذكر ميلان في بيان رسمي، إن دياز انضم لصفوف "الروسونيري" على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد حتى 30 يونيو 2021.

وانضم إبراهيم دياز (21 عاما) إلى زملائه في الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في مركز ميلان الرياضي استعدادا للموسم الجديد، وسيرتدي القميص رقم (21).

وانضم إبراهيم دياز (21 عاما) إلى زملائه في الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في مركز ميلان الرياضي استعدادا للموسم الجديد، وسيرتدي القميص رقم (21).