رياضة | البرتغال تفقد رونالدو في أمام كرواتيا والسويد بدوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البرتغال تفقد رونالدو في أمام كرواتيا والسويد بدوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يغيب عن مبارgتي منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأفاد الإعلامي جانلوكا دي مارزيو بأن المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة كرواتيا يوم السبت المقبل والموافق 5 سبتمبر ومواجهة السويد يوم الثلاثاء المقبل والموافق 8 سبتمبر وذلك في الجولة الأولى والثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأكد الإعلامي جانلوكا دي مارزيو أنه هناك شكوك حول مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال بسبب الإصابة التي يعاني منها في قدمه.

وأشار الإعلامي جانلوكا دي مارزيو إلى أن المنتخب البرتغالي توج في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية علمًا بأن منافسات الدوري الإيطالي سوف تنطلق في العشرين من سبتمبر الحالي.