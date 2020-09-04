رياضة | الأهلي ينهي مهمة وادي دجلة بثنائية ويسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي مهمة وادي دجلة بثنائية ويسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع الأهلي فوزًا ثمينا من ضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي مروان محسن وحمدي فتحي حيث سجل مروان الهدف الأول، فيما سجل حمدي الهدف الثاني.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة مهاجمًا حيث مرر أحمد الشيخ كرة رائعة لزميله مروان محسن داخل منطقة جزاء فريق وادي دجلة ليسددها مهاجم الفريق الأحمر بين أحضان محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوي في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.

وانطلق محمد هاني من الجهة اليمنى في الدقيقة ٦ وراوغ إسحاقو يعقوبو ومرر كرة عرضية لكن رأسية بادجي السهلة إلى يد محمد عبد المنصف.

وراوغ أحمد الشيخ يعقوبو الظهير الأيسر لدجلة وخالد رضا ومرر كرة رائعة قريبة من خط مرمى الضيوف لكن تأخر جيرالدو حرم الأهلي من تسجيل الهدف الأول وذلك مع حلول الدقيقة ٨.

ورد لاعبو وادي دجلة على فرصة جيرالدو الخطيرة جدًا بعرضية رائعة من محمد عبد العاطي لزميله محمد رضا الذي لعب الكرة برأسه لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وحرم الفريق الدجلاوي من فرصة إحراز الهدف.

وتسلم مروان حمدي مهاجم وادي دجلة كرة متقنة من زميله محمد عبد العاطي وضعته منفردًا بمحمد الشناوي لكن رامي ربيعة مدافع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأوقف خطورة الكرة.

ورد الأهلي بهجمة من الناحية اليمنى حيث مرر محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بادجي برأسه في يد محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

وفي الدقيقة ٣٢ مرر محمد أفشة كرة ناحية اليمين إلى زميله محمد هاني الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء وادي دجلة ليسددها مروان محسن برأسه وتصل إلى يد الحارس محمد عبد المنصف.

حصل جيرالدو لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء دجلة من الناحية اليسرى ليمررها إلى جيرالدو الذي سدد الكرة وترتطم بدفاع الضيوف وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية، ثم تسديدة أخرى من حمدي فتحي مرت بسلام على مرمى الفريق الدجلاوي.

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واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس الكرة ليد مروان حمدي مهاجم وادي دجلة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة ٤٠، لينفذها محمد مجدي أفشة ويتصدى لها محمد عبد المنصف ويحرم الأهلي من الهدف الأول.

وفي الدقيقة ٤٢ مرر جيرالدو كرة عرضية رائعة ليرتقي مروان محسن فوق يعقوبو ظهير أيسر وادي دجلة ويسجل الهدف الأول للأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط وينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني حاول فريق وادي دجلة العودة إلى المباراة وإحراز هدف التعادل لكن دفاع الأهلي ومحمد الشناوي حرموا الضيوف من تحقيق ذلك.

وفي الدقيقة ٦١ حصل رفيق كابو على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي نتيجة عرقلة ياسر إبراهيم له لينفذها محمد عبد العاطي داخل منطقة الجزاء ويقابلها خالد رضا مدافع الفريق الدجلاوي برأسيه في عارضة محمد الشناوي، ثم تصل لمروان حمدي ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف التعادل للضيوف لكن جهاد جريشة لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" ويلغي الهدف.

وفي الدقيقة ٦٨ دفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأول تغييراته بإشراك أليو ديانج بدلا من أحمد الشيخ في محاولة منه لتأمين النتيجة وزيادة الفاعلية في وسط الملعب.

ومن جملة رائعة مرر بادجي الكرة بينية إلى جيرالدو الذي سدد الكرة قوية في الدقيقة ٧١ لكن محمد عبد المنصف تصدى لها ببراعة وتصل الكرة إلى بادجي مرة أخرى ليسددها بجوار القائم الأيسر لفريق وادي دجلة.

ودفع فايلر بالثنائي وليد سليمان وجونيور أجاي بدلا من مروان محسن وجونيور أجاي، في الدقيقة ٧٤ لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر، ثم تغيير رابع بنزول أحمد فتحي بدلا من جيرالدو.

واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ٧ دقائق كوقت بدل من الضائع، نجح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٦٥ مواصلا صدارته لترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند ٢٦ نقطة احتل بهم المركز الثالث عشر.