رياضة | باريس سان جيرمان يجدد الثقة في توخيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يجدد الثقة في توخيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبل الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق وذلك بعد الشكوك التي كانت تدور حول مستقبل المدير الفني الألماني.

وأكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن باريس سان جيرمان قرر تجديد الثقة في المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه عقب وصول الفريق الفرنسي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قرر باريس سان جيرمان الحفاظ على توخيل الموسم المقبل وتجديد الثقة فيه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الشكوك كانت تدور حول استمرار توخيل في الموسم المقبل، حيث ارتبط الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق بتدريب الفريق الفرنسي.