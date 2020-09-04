رياضة | مرتضي منصور: لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استمرار النادي في الدفاع عن حقوقه في عدة قضايا تخص القلعة البيضاء.

وأوضح مرتضى منصور بأنه سيتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي لإثبات صحة موقف النادي بشأن مباراة الأهلي في الدور الأول، وعدم خصم الثلاث نقاط كما قرر اتحاد الكرة المصري.

وأشار رئيس الزمالك إلى التقدم بشكوى جديدة في قضية الهارب كهربا وضم واقعة اعتدائه على مدير الكرة بالأهلي ضمن ملف الشكوى لإثبات أن اللاعب غير ملتزم.

وعن ملف نادي القرن؛ شدد مرتضى منصور أنه يتم إعادة صياغة الملف مرة أخرى من أجل اعداده بشكل قوي لتقديمه للفيفا، مشددا: "لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث".