رياضة | إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم إيهاب جلال المدير الفني المدير الفني لنادي مصر المقاصة الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز العريض علي نظيره الإسماعيلي اليوم في اللقاء الذي جمعهما بالدوري المصري الممتاز.
وأكد جلال في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" االمكسب اليوم توفيق من الله ومجهود كبير من اللاعبين، رغم تأخرنا بهدف لم أقلق وكنت علي يقين اننا سنفوز وإحرازنا هدفين في الشوط الأول أعطانا الثقه والراحة"
وأضاف:"الاسماعيلي فريق كبير ولكن يعانون من الغيابات الكثيرة، ولدينا لاعيبين استعادوا جزء كبير من مستواهم، وأحاول إشراك بعض لاعبي الفريق لإعطائهم الثقة، وأشكرهم وكل تفكيري كان في مباراة اليوم فانا وحصد الثلاث نقاط"
وأتم تصريحاته:" لا صحة للأخبار المتداولة عن رحيلي عن المقاصة، ورفضت عرض المصري البورسعيدي فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وادارة مميزة، لكن لن أترك المقاصة في تلك الظروف وأنا قادم للنجاح في مهمتي معهم، وجلست مع المدير الفني للدراويش للتحدث عن الأزمة التي يمرون بها ونصحته وليس له يد في ذلك ويجب البحث عن الأسباب الرئيسية في تدهور حال الفريق بهذا الشكل.