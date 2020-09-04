رياضة | إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم إيهاب جلال المدير الفني المدير الفني لنادي مصر المقاصة الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز العريض علي نظيره الإسماعيلي اليوم في اللقاء الذي جمعهما بالدوري المصري الممتاز.

وأكد جلال في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" االمكسب اليوم توفيق من الله ومجهود كبير من اللاعبين، رغم تأخرنا بهدف لم أقلق وكنت علي يقين اننا سنفوز وإحرازنا هدفين في الشوط الأول أعطانا الثقه والراحة"

وأضاف:"الاسماعيلي فريق كبير ولكن يعانون من الغيابات الكثيرة، ولدينا لاعيبين استعادوا جزء كبير من مستواهم، وأحاول إشراك بعض لاعبي الفريق لإعطائهم الثقة، وأشكرهم وكل تفكيري كان في مباراة اليوم فانا وحصد الثلاث نقاط"

وأتم تصريحاته:" لا صحة للأخبار المتداولة عن رحيلي عن المقاصة، ورفضت عرض المصري البورسعيدي فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وادارة مميزة، لكن لن أترك المقاصة في تلك الظروف وأنا قادم للنجاح في مهمتي معهم، وجلست مع المدير الفني للدراويش للتحدث عن الأزمة التي يمرون بها ونصحته وليس له يد في ذلك ويجب البحث عن الأسباب الرئيسية في تدهور حال الفريق بهذا الشكل.