رياضة | ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يتحدث لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، موقفه النهائي مع الفريق الكتالوني بعدما فجر أفضل لاعب في العالم قنبلة إبداء رغبته في الرحيل عن معقل الكامب نو في أعقاب الهزيمة التاريخية التي نالها فريقه أمام بايرن ميونخ 8 – 2 بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي توج بها الفريق البافاري في النهائي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي :" لم أكن سعيداً وأردت المغادرة ، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى في النادي الكتالوني حتى لا أتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي "كارثة" ولن أذهب للمحكمة ضد نادي حياتي لذلك سأبقي مع الفريق.

وأضاف :" الهزيمة في لشبونة أمام بايرن ميونيخ كانت صعبة للغاية، ولم أتوقع الخسارة بهذه الطريقة لذلك أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء".

وتابع :" أدركت أن الوقت حان للرحيل عن برشلونة، وطلبت ذلك من رئيس النادي جوسيب بارتوميو كثيرًا، لإفساح المجال أمام لاعبين شباب جدد للمشاركة مع البرسا".

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