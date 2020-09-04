رياضة | رئيس الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وحسمنا 5 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وحسمنا 5 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هدف الفريق هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في ظل استقرار النادي بوجود مجلس إدارة قوي وجهاز فني على أعلى مستوى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الذي يعمل على خدمة النادي منذ وجوده في القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور : "الزمالك مستقر ويوجد نظام، وليس كما يحدث في المنافس من اعتداءات بعدما قام كهربا بالتعدي على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وزملائه بل ووجه الإساءة للنادي الأهلي، هذا لا يحدث في الزمالك أبدا".

وأشاد مرتضى منصور بجماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : "الجماهير توحدت من أجل الدفاع عن حق الزمالك ، أصبحوا يعرفون جيدا أن المجلس يقوم بخدمة النادي على أكمل وجه باستعادة البطولات والتفوق على الأهلي وتطوير النادي من الناحية الاجتماعية، أختلفوا معي ولكن لا خلاف على النادي الذي اعتبره أعظم نادي في الكون وتولي رئاسته أهم بالنسبة لي من أي منصب آخر".

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وشدد مرتضى منصور على أن محاولات النيل منه بفبركة صوته أو شائعات هجومه على رئيس الوزراء لا تؤثر عليه، وقال رئيس الزمالك: "لم اسئ لأحد وتحدثت بكل أحترام لكن العتاب حق مقبول".

وأنتقد رئيس الزمالك الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام بيراميدز، متسائلا : "هل تقنية الـ Var ليست في صالح الزمالك؟ عدالة السماء كانت أقوى من الحنفي حكم المباراة وأستطعنا تحقيق الفوز".

وأشار مرتضى منصور إلى لن المجلس لا ينوي إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني الحالي المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، مشددا على أنه حاول إعادة سامي الشيشيني لكنه تمسك باستقالته ولا يرد على اتصالات مجلس الإدارة.

وعن الصفقات الجديدة، أوضح رئيس الزمالك أنه لن يتحدث عن تفاصيل الصفقات قبل انتهاء الموسم لكنه تم حسم 5 صفقات جديدة .