رياضة | رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لا يبالي بشأن انتقال الهولندي فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أعلن يونايتد التعاقد مع نجم خط وسط فريق أياكس قبل أيام، بعد سباقات خاضها مسؤولي "الشياطين الحمر" مع عدة أندية، على رأسهم برشلونة، وريال مدريد.

Advertisements

وبشأن إتمام الصفقة لصالح المان يونايتد، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة غير مبال بشأن انضمام دي بيك إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من ارتباط اللاعب صاحب الـ23 عاماً بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي غير قلقاً على رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية، تحت قيادة مديره الفني الجديد، رونالد كومان، إلى إبرام عدة صفقات خلال الصيف الجاري، خاصة في مركز وسط الملعب بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، واقتراب رحيل فيدال أيضاً.