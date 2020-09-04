رياضة | نجم الأهلي يكشف سر رحيله عن القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف سر رحيله عن القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، عن سبب رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة وجوده في فريق الناشئين.

وقال كوكا في تصريحات لموقع الفيفا :" "في عالم كرة القدم هنالك القليل من الفرص ويجب استغلالها كما نفعل أمام المرمى لتسجيل الأهداف، وكفتى صغير كنت أنتظر ترقيتي للفريق الأول للنادي الأهلي خصوصاً بعد أن استدعاني مانويل جوزيه للتدريب مع الفريق الأول".

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وأضاف :" ذهبت للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا 2011 وبعدها لم يتحقق ما أريد، وكأي لاعب شاب في النادي الأهلي، كنت أتمنى أن ألعب في صفوف الفريق الأول حيث نلت شرف مزاملة نجوم كبار سيطروا على أفريقيا لعدة سنوات أمثال أبوتريكة ومتعب ومحمد بركات وغيرهم".

وتابع :"في ذلك الوقت لم يكن هناك فرصة لأخذ مكاني في الهجوم، ولذلك حسمت أمري وقررت السفر. كنت أعرف أنها أكثر من مجرد رحلة احترافية، لقد كانت أشبه بالتحدي، وعزمت على النجاح مهما كلف الأمر."

وأختتم :" كنت شغوفاً بإظهار قدراتي وتطويرها في الوقت المناسب، ولذلك قرّرت التوجه للبرتغال والموافقة على صفقة ريو آفي. بعد ثمان سنوات أعتقد أنها كانت خطوة موفقة في مسيرتي بكل تأكيد."