رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع سيرجيو ريجليون ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا تبلغ قيمته 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع ريجليون البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يحسم موقفه بشأن رحيل نجمه مع الحفاظ على 25% من بطاقة اللاعب وحق الرفض الأول لأي عرض يُقدم للاعب مستقبلاً أو وضع بند إعادة الشراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجيو ريجليون هو من خريجي ريال مدريد وخاض مع الفريق الأول 22 مباراة وصنع 3 أهداف آخرين بينما خاض مع إشبيلية 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.