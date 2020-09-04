رياضة | تشيلسي على أعتاب حسم الصفقة الأكبر في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي على أعتاب حسم الصفقة الأكبر في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولي نادي باير ليفركوزن الألماني أن لاعب خط وسطه الدولي كاي هافيرتز غادر معسكر المنتخب الألماني (مانشافت) في مدينة شتوتجارت لإتمام عملية انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وسمح يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت للاعب الشاب هافيرتز /21 عاما/ بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال صفقة انتقاله لتشيلسي.

وقال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن :"تحدثت إلى أوليفر بيرهوف (مدير الاتحاد الألماني للعبة) ويواخيم لوف بهذا الشأن خلال الأيام القليلة الماضية".

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وأضاف : "الاتحاد الألماني للعبة يتفهم أنه وضع خاص للاعب ولنا كناد. والآن ، يستطيع كاي إنهاء الإجراءات في لندن بمساندتنا ودعمنا".

وعلى مدار أسابيع ، دارت مفاوضات ليفركوزن بشأن انتقال اللاعب إلى النادي اللندني.

ولم يشارك هافيرتز في المباراة التي تعادل فيها المانشافت مع المنتخب الإسباني 1 / 1 مساء أمس الخميس في دوري أمم أوروبا.