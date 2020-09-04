شكرا لقرائتكم أيمن شوقى: الأهلى قلعة الرياضة الأولى في مصر والوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق إن النادى الأحمر قلعة الرياضة الأولى في مصر والوطن العربي مؤكدا النادى الأحمر دائما ما يحنو على أولاده.

أضاف شوقى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" هي أشياء لا تشترى مبادئ الأهلى تظل هي السلطة الحاكمة داخل جدران القلعة الحمراء ودائما ما يحنو الأهلى على أولاده ويوفر لهم سبل النجاح ولكن عند الخطأ يأتي العقاب".

تابع شوقى:" الشفافية شعار يرفعه الأهلى في كل الأوقات في الأهلي تربينا على العمل والإخلاص واحترام القواعد ولذلك أصبح الأعلى فوق الجميع ولايوجد أحد في الأهلى فوق المسائلة وكل شيء يدار باحترافية وادراك لقيمة الكيان العظيم الذى يتعرض ليوم بعد يون بحروب واضجة هجدفها إسقاط الاهلى

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وواصل :" الحمد لله كل المحاولات الرخيصة مصيرها الفشل في النهاية ويظل الأهلى قلعة الرياضة الأولى في مصر والوطن العربي و هذا السيناريو تعودنا عليه في كل موسم من أيام ما كنت بلعب وكلها شائعات هدفها تعطيل الأهلى والموسم الاضى خير دليل عندما فاز الأهلى بأصعب بطولة دوري".

واختتم :" جمهور الأهلى الواعى يتصدى لكل المحاولات لأنها رخيصة حفاظا على الكيان ".