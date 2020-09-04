شكرا لقرائتكم حمادة المصرى: استعدنا 3 كؤوس بعد حريق الجبلاية ووضعناهم فى المخازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، طريقة استعادته لكؤوس أمم أفريقيا بعد حريق الجبلاية فى 2013، وقال المصرى لـ"الخليج 365" إن يوسف عثمان عضو مجلس إدارة نادى السويس وعضو رابطة مشجعى منتخب مصر وقتها تواصل معه وطلب إعادة الكؤوس.

وأضاف عضو الجبلاية السابق أن يوسف عثمان أعاد له 3 كؤوس لأمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 ، لافتا إلى أنه على الفور قام بتسليم الكؤوس إلى ثروت سويلم المدير التنفيذى وإعادتها لمخزن الجبلاية .

وطالب حمادة المصرى اللجنة الخماسية بتشكيل لجنة تفتيش وفتح تحقيق فى الواقعة من أجل التوصل للشخص المسؤول عنها ومحاسبته.

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فيما كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، أنه فتح فى وقت سابق تحقيقا مع فوزى غانم مدير المكتب الفنى وعلى كامل مسؤول المخازن بعد حريق اتحاد الكرة 9 مارس 2013 ، وقال سويلم فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إن فوزى غانم وعلى كامل من أفضل الشخصيات داخل اتحاد الكرة وتم التحقيق معهما لعمل حصر للكؤوس الضائعة بعد الحريق.

وأضاف المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة أن حمادة المصرى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق وقتها تواصل معه أحد الشخصيات بعد فترة من الحريق وأبلغه بالقبض على شخص لديه كأسين أمم إفريقيا 2006 و2008 والسارق هرب لكن أحضر الكأسين شخص يدعى يوسف.

وتابع سويلم أنه فى أكتوبر 2014 افتتح طاهر أبوزيد وزير الرياضة وقتها المبنى الجديد لاتحاد الكرة بوجود كل الكؤوس داخل صالة استقبال الاتحاد، مضيفا، : "كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008، مشيرا إلى أنه حال حصول أحد الأشخاص على كأس الامم 2010 كان سيتم إثبات ذلك من جانب مسؤول المخازن.

وأكد ثروت سويلم على وجود دفاتر ومستندات رسمية موجودة تؤكد وتوضح موقف الكؤوس بعد حريق اتحاد الكرة.