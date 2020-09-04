طواف فرنسا: البلجيكي فان آرت يحسم المرحلة السابعة

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لافور: حقق البلجيكي ووت فان آرت ثاني انتصاراته في طواف فرنسا للدراجات الهوائية بحلوله أولا في المرحلة السابعة التي شهدت هبوب رياح أدت إلى خسارة بعض الدراجين للكثير من الوقت، فيما احتفظ البريطاني آدم يايتس بالقميص الأصفر وبصدارة الترتيب العام.

وكان من بين ضحايا الرياح السلوفيني الشاب تادي بوغاشار، الذي كان ثالثا في الرتيب العام.

وأوضح ياتيس أنه كان يتوقع يوما سهلا لكنه واجه لحظات قلقة. "الجميع توقع يوما هادئا قبل الوصول إلى قمة الجبل، حيث كان الوضع صعبا جدا منذ البداية حتى النهاية. وهذا يعني ان اليومين المقبلين سيكونان اصعب".

وقطع البلجيكي مسافة المرحلة التي بلغت 168 كلم بوقت قدره 3,32:03 ساعات متقدما على النروجي ايدفالد هاغين والفرنسي بريان كوكار.

وقال فان آرت الذي فاز ايضا بالمرحلة الخامسة ليحقق انتصاره الثاني في النسخة الحالية لطواف فرنسا "لم افكر فى الامر هذا الصباح، انها مفاجأة" معتبرا أنه قدم "سباقا مثاليا".

وأضاف فان آرت، الذي يعتبر أن قائد فريقه السلوفيني بريموز روغليتش هو المرشح للفوز بطواف فرنسا "كان يوما جيدا للفريق حيث أن بعض المرشحين الاخرين أهدروا الوقت أيضا".

- ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة السابعة:

1- البلجيكي ووت فان آرت 3,32:03 ساعات

2- النروجي ايدفالد هاغين نفس لتوقيت

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3- الفرنسي براين كوكارد

4- الفرنسي كريستوف لابورت

5- البلجيكي جاسبر ستويفين

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- البريطاني آدم يايتس 30,36:00 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 3 ث

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 9 ث

4- الكولومبي إيغان برنال بفارق 13 ثانية

5- الهولندي توم دومولان بفارق 13 ثانية