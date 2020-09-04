شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أفريقيا راح فين؟.. اتسرق ولا ضاع من الجبلاية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة فريدة من نوعها، فوجئ مسئولو اتحاد الكرة المصرى، اليوم الجمعة، باختفاء العديد الكؤوس والدروع والميداليات التى حصل عليها منتخب مصر على مدار السنوات الماضية.

”الخليج 365” ينشر القصة الكاملة لواقعة اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة، وتعليق المسئولين سواء الحاليين أو السابقين بالجبلاية على الواقعة.

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