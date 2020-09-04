شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: زمان اللى سرق كأس إفريقيا "سيحوا" وباعه ومش بعيد يكون شغال فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن اختفاء الكؤوس حدث منذ أن وقع اقتحام اتحاد الكرة، وجرى سرقتها من قبل بعض المُندسين، مطالبا بفتح ملف الاقتحام وسيتم معرفة من الذي سرقها، وقال: "الفترة دي كان في انفلات أمني، وكله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، الدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "كان لازم بعد الاقتحام مباشرة عمل جرد كامل للحاجات اللي اختفت، وعلى فكرة في حاجات تانية وبطولات تانية اختفت من الاتحاد، وهو مصنوع من الذهب، ممكن حد يسيحه ويبيعه، وممكن يكون حد شغال في اتحاد الكورة في الوقت ده هو اللي سرقهم".

وقال: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها، 8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت، خلال 5 أو 6 شهور تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب".