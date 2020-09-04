شكرا لقرائتكم خبر عن حازم أمام : دجلة تخلى عن الاستحواذ لحصد النقاط في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مدرب وادي دجلة الجديد تخلى عن اللعب "الجميل" من أجل اللعب الواقعي، وذلك على هامش مباراة الفريق الدجلاوي أمام الأهلي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتابع الثعلب في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي للمباراة: "قبل التوقف كان دجلة أكثر فريق استحواذ على الكرة قبل التوقف، ولكن بابا فاسيليو تخلى عن فكرة الاستحواذ من أجل اللعب بدليل أنه لم يتلقى ولا هزيمة بعد العودة من التوقف".

وتابع إمام، أن مدرب دجلة تراجع على مستوى الاستحواذ من المركز الأول للمركز الثالث، لكنه أكثر فريق حصد نقاط عقب العودة قبل الأهلي وبيراميدز والزمالك".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على