شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلي يمر بمرحلة انتقالية ووجود اجاي على الدكة أمام دجلة لإراحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الأهلي يمر بمرحلة انتقالية ومن المهم أن تكون غرفة ملابس الأهلي هادئة، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي قبل المواجهة: "محمد الشناوي قادر على حمل شارة كابتن النادي الأهلي، وأتمنى أن يحتوى النادي الأزمات الراهنة".

وأتبع نجم الأهلي السابق أن الأهلي والزمالك هما الأقرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد والرجاء المغربيين..وجود أجاي على دكة بدلاء أمام دجلة من أجل اراحته وكان لابد من الدفع بمحمود وحيد في زل غياب علي معلول"

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

Advertisements

وبالعود لتاريخ مواجهات الأهلي ودجلة، نجد أنهما تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.