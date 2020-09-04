شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : رحيل عدد من نجوم الأهلي فرصة للبعض لاثبات قدراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب نجم وهداف الأهلي السابق، أن رحيل بعض النجوم من النادي الأهلي فرصة جيدة لكل لاعب ليثبت نفسه، وذلك على هامش مباراة الأهلي ودجلة التي تجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وقال متعب في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليل قبيل اللقاء: "الفوز على المصري هدأ الأجواء داخل الأهلي، وكل اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا مميزين للغاية".

وتابع متعب: "من الوارد أن يكون هناك دور لديانج، هكذا تعلمنا من تفكير المدربين ألأجانب، طالما اختاره فايلر لابد أنه يضعه في حساباته، والمميز في الأهلي أنه عاد بعد هزيمة القمة بسرعة وصحح أوضاعه".

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ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

وبالعود لتاريخ مواجهات الأهلي ودجلة، نجد أنهما تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.