شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) وادي دجلة.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره وادي دجلة، على ساستاد القاهرة، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. الوسط: محمد مجدي «قفشة» وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ. الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن. تشكيل وادي دجلة: حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. الدفاع: أحمد رمضان «بيكهام»- محمود مرعي- خالد رضا- يعقوبو. الوسط: محمد رضا- محمد عبدالعاطي- أحمد سعيد. Advertisements الهجوم: رفيق كابو- مروان حمدي- حسام عرفات. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د10: أداء متوازن من الفريقين مع خطورة نسبية لصالح الأهلي الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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