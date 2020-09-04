شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المحمدية المغربي يعلن اقترابه من ضم حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شباب المحمدية المغربي عن اقترابه من التعاقد مع حميد أحداد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك والمعار إلى الرجاء المغربي في الموسم الجاري 2019-2020.

وانضم أحداد إلى الرجاء، خلال الصيف الماضي، قادماً من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، في ظل مطالبة مرتضى منصور مسئولي الرجاء باستعادة اللاعب بعد نهاية اعارته في نهاية يونيو الماضي.

وأكد هشام آيت، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، في تصريحات لصحيفة «لو 360» المغربية، أن ناديه بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع الزمالك لضم حميد أحداد، في الموسم الجديد.