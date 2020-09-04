شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» سيدات الزمالك يفوز على سموحة «3-2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك على فريق سموحة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين مساء اليوم بصالة نادي الزمالك.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات استكمال جدول مباريات مسابقة الدوري الممتاز أنسات القسم الاول موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ومنح ايهاب محمد على المدير الفني للفريق الأبيض راحة غدا السبت للاعبات على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل بصالة دكتور كمال درويش بمقر النادي .

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق الجزيرة مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات استكمال جدول مباريات مسابقة الدوري الممتاز أنسات القسم الأول موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.