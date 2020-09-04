شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يواجه الأهلي بثلاثي هجومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. الدفاع: أحمد رمضان «بيكهام»- محمود مرعي- خالد رضا- يعقوبو. الوسط: محمد رضا- محمد عبدالعاطي- أحمد سعيد. الهجوم: رفيق كابو- مروان حمدي- حسام عرفات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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