شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت فى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، صرف مكافآت الفوز على بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، وفاز بها الزمالك بهدفين للا شيء.

ومن جانبه، أثنى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على لاعبيه، وقال: «لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تحقيق الفوز في مباراة صعبة، رغم الإصابات التي حاصرتنا، فضلاً عن غياب طارق حامد للإيقاف، وبخلاف الإرهاق الشديد الذي يعانيه اللاعبون من تلاحم المباريات».

وأشار إلى أن فريقه كان بمقدوره مضاعفة النتيجة، لولا إهدار العديد من الفرص التي لاحت لمهاجميه وخصوصاً في الشوط الأول.

ووصف «كارتيرون»، أحمد زيزو بـ«الجوكر»، وقال إنه لاعب مهم ومحورى بالفريق، ويجيد اللعب في أكثر من مركز وفقاً لمقتضيات الظروف، مشدداً على أنه استطاع تعويض غياب طارق حامد.

يأتى هذا في الوقت الذي استأنف فيه الفريق تدريباته عند الرابعة عصر أمس الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى.

وحرص باتريس كارتيرون على تخفيف معدلات الأحمال للمجموعة التي شاركت أمام بيراميدز، وإخضاعهم لبعض التدريبات الاستشفائية لتفادى تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة أمام الرجاء المغربى في البطولة الإفريقية، فيما قام كارتيرون برفع المعدلات التدريبية للمجموعة التي لم تشارك أمام بيراميدز، تحسبًا للاعتماد على أي منهم أمام طلائع الجيش.

واستقر المدير الفنى على الدفع بمحمد عبدالغنى أمام طلائع الجيش، في مركز قلب الدفاع، بديلاً لمحمود حمدى الونش.

وعقد «كارتيرون» جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالعمل على الاستفادة من الفرص التي تسنح لهم في المواجهة المقبلة، وتفادى إضاعة الفرص السهلة مثلما حدث أمام بيراميدز.

وينتظر أن يحسم الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، موعد عودة محمود حمدى الونش للتدريبات الجماعية على ضوء الأشعة التي أجراها اللاعب عقب تعرضه للإصابة وعدم استطاعته إكمال مباراة بيراميدز.

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ومن جانبه، طالب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، مسؤولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بسرعة تحديد هوية الأندية المشاركة في البطولات القارية، خاصة أن الأندية ستكون مطالبة بالعمل على تحديد أولويات العمل فيها.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الزمالك مطالب بالعمل على تجهيز اللاعبين لبطولة إفريقيا التي يشارك في نصف النهائى بها، ويشارك في الدورى أيضا، وذلك حتى يستطيع أن يشارك في البطولة الموسم المقبل، معرباً عن أمله في أن يتم تحديد الأندية المشاركة حتى يستطيع الزمالك تحديد أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير مرتضى أن الزمالك في كل مباراة يخسر لاعبًا للإصابة أو الإيقاف، وهذا نتيجة الضغط غير الطبيعى من توالى المباريات، مشددا على أن الفوز على حساب بيراميدز وتخطيه في جدول الدورى دفعة معنوية كبيرة للفريق.

وعن المباراة المقبلة في الدورى، قال أمير مرتضى: «نقوم بإعداد اللاعبين كل مباراة على حدة، لذلك سنغلق ملف بيراميدز لتجهيز الفريق للمواجهة المقبلة».