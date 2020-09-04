شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: التحكيم في الدوري أي كلام.. ولا تعديلات في الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بجماهير القلعة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الجماهير توحدت من أجل الدفاع عن حق الزمالك، وأصبحوا يعرفون جيدًا أن المجلس يقوم بخدمة النادي على أكمل وجه باستعادة البطولات والتفوق على الأهلي وتطوير النادي من الناحية الاجتماعية.

وأضاف «منصور» في حديثه عن الجمهور الأبيض: «اختلفوا معي، ولكن لا خلاف على النادي الذي أعتبره أعظم نادٍ في الكون وتولي رئاسته أهم بالنسبة لي من أي منصب آخر».

وشدد مرتضى منصور على أن محاولات النيل منه بفبركة صوته أو شائعات هجومه على رئيس الوزراء لا تؤثر عليه، وقال رئيس الزمالك: «لم أسئ لأحد، وتحدثت بكل أحترام لكن العتاب حق مقبول».

وانتقد رئيس الزمالك الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام بيراميدز، متسائلا: «هل تقنية الـVar ليست في صالح الزمالك؟ عدالة السماء كانت أقوى من الحنفي حكم المباراة واستطعنا تحقيق الفوز»، وقال رئيس الزمالك: «التحكيم في الدوري أي كلام».

وأشار إلى أن المجلس لا ينوي إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني الحالي المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، مشددًا على أنه حاول إعادة سامي الشيشيني لكنه تمسك باستقالته ولا يرد على اتصالات مجلس الإدارة.

وعن الصفقات الجديدة، أوضح رئيس الزمالك أنه لن يتحدث عن تفاصيل الصفقات قبل انتهاء الموسم، لكنه تم حسم 5 صفقات جديدة.

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