شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هدفنا تحقيق دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هدف الفريق الأول بالقلعة البيضاء هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، في ظل استقرار النادي بوجود مجلس إدارة قوي وجهاز فني على أعلى مستوى، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، الذي يعمل على خدمة النادي منذ وجوده في القلعة البيضاء.

وأضاف منصور: «الزمالك مستقر وبه نظام، وليس كما يحدث في المنافس من اعتداءات، بعدما قام كهربا بالتعدي على مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وزملائه بل ووجه الإساءة للنادي الأهلي، هذا لا يحدث في الزمالك أبدًا».