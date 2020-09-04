شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يعترف بمفاوضات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس، أنها تواصلت مع فرجاني ساسي، نجم نسور قرطاج والزمالك، من أجل معرفة آخر تطورات تجديد عقده مع الزمالك.

وأضافت المعدة الذهنية للمنتخب التونسي، خلال تصريحات للقناة التاسعة التونسية: «فرجاني ساسي أبلغني أنه تلقى عرضًا من قبل النادي الأهلي لضمه بعد نهاية عقده في الزمالك».

وواصلت إشراف قنفود تصريحاتها: «ساسي أكد لي أن الأولوية للزمالك لحب جماهير النادي له، ولكنه ينتظر التقدير المالي من إدارة النادي الأبيض من أجل التجديد».

وكان ساسي انضم للزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، واستطاع قيادة الفريق لعدة انتصارات وألقاب.