شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكتسح الإسماعيلي برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بأربعة أهداف مقابل هدف، عاقب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة نظيره الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

كان الإسماعيلي نجح في التقدم بهدف أحرزه عبدالرحمن مجدي في الدقيقة (11)، إلا أن الدراويش انهاروا عقب الهدف واستقبلوا 4 أهداف عن طريق باولن فوافي وأحمد عبدالعزيز «مودي» وشيملس بيكلي ومحمد إبراهيم في الدقائق (21-43-54-58).

وواصل الإسماعيلي عروضه الهزيلة وتلقى ثاني هزائمه على التوالي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار، وتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز العاشر.

ورفع نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.