شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكتسح الإسماعيلي برباعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بأربعة أهداف مقابل هدف، عاقب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة نظيره الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري الممتاز.
كان الإسماعيلي نجح في التقدم بهدف أحرزه عبدالرحمن مجدي في الدقيقة (11)، إلا أن الدراويش انهاروا عقب الهدف واستقبلوا 4 أهداف عن طريق باولن فوافي وأحمد عبدالعزيز «مودي» وشيملس بيكلي ومحمد إبراهيم في الدقائق (21-43-54-58).
وواصل الإسماعيلي عروضه الهزيلة وتلقى ثاني هزائمه على التوالي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار، وتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز العاشر.
ورفع نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يكتسح الإسماعيلي برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.