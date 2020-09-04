مرتضى منصور: سنتقدم بشكوى في «فيفا» بشأن نقاط قمة الدور الأول أمام الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استمرار النادي في الدفاع عن حقوقه بعدة قضايا تخص القلعة البيضاء.
وقال مرتضى منصور إنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لإثبات صحة موقف النادي بشأن مباراة الأهلي في الدور الأول، وعدم خصم الثلاث نقاط كما قرر اتحاد الكرة المصري.
وأشار رئيس الزمالك إلى التقدم بشكوى جديدة في قضية «الهارب» كهربا، وضم واقعة اعتدائه على مدير الكرة بالأهلي ضمن ملف الشكوى، لإثبات أن اللاعب غير ملتزم.
وعن ملف نادي القرن؛ شدد «منصور» على أنه تتم إعادة صياغة الملف مرة أخرى من أجل إعداده بشكل قوي لتقديمه للفيفا، مشددا: «لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث».
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