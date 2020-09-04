«بادجي» و«مروان» يقودان هجوم الأهلي في مواجهة وادي دجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره وادي دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. الوسط: محمد مجدي «قفشة» وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ. الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري. الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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