شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجي لحسام أشرف تحت إشراف محمد اسامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة، برنامج تأهيلي وعلاجي لحسام أشرف، لاعب الفريق. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء أمس أمام بيراميدز بشد في العضلة الضامة. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة. ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة من التدريبات الجماعية، حيث تم الاكتفاء بأداء اللاعب حصة علاجية وتأهيلية بصحبة الجهاز الطبي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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