شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة» ينتظم في مران المصري بعد مغادرة العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد شوشة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، في معسكر إعداد الفريق ببرج العرب، بعد مغادرته العناية المركزة.

وكان اللاعب قد أصر على المشاركة في مباراة الأمس أمام المقاولون، رغم محاولات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لإثنائه عن قراره، خصوصًا أنه لم يتخلص من إجهاد الإصابة بكورونا.

ورغم شعور اللاعب بحالة شديدة من الإعياء خلال الشوط الأول، إلا أنه فضل الانتظار حتى نهاية الشوط الأول حتى تم تغييره.

ولكن حالة اللاعب تدهورت تمامًا عقب نهاية المباراة، حيث تم نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة، وإجراء كل الفحوصات الطبية حتى تحسنت حالته قبل ساعات ليخرج من المستشفى ويعود لمعسكر الفريق.