شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الزمالك في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية لرباعي الحراس محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

عقب ذلك خاض الرباعي تدريبات فنية قوية، تم خلالها تدريبهم على بعض الأمور المعينة.

واستكمل جنش وأبوجبل التدريبات بجيمانيزيوم النادي، في حين استكمل عواد وصبحي التدريبات تحت قيادة عبدالسلام.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الأحد المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.