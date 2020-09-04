شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يستقيل من منصب أمين الصندوق في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكي من منصب أمين الصندوق . وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، منصب أمين الصندوق لحين إجراء جمعية عمومية. وأشاد مرتضى منصور بتيجانا الكرة المصرية الذي تواجد في كل المناصب لخدمة النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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