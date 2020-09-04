شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ضم واقعة اعتداء كهربا على «عبدالحفيظ» لشكوى الزمالك ضد اللاعب أمام «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قام بضم واقعة اعتداء محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، في شكوى الزمالك ضد اللاعب أمام الفيفا.
وأضاف مرتضى منصور، في بداية اجتماعه مع مسؤولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي، اليوم الجمعة، أنه قال من قبل إن كهربا هديته لأخيه وحبيبه محمود الخطيب بعد أن حذره من قبل من أن كهربا «لاعب منحوس»، وكان سبب خسارة الزمالك السوبر المصري قبل سنوات بسبب إهداره ركلة جزاء.
كما أشار منصور: «أنتظر القيم والمبادئ الحقيقية في الأهلي بعد اعتداء كهربا على سيد عبدالحفيظ، وأقر وأعترف بأن الأهلي نادي مبادئ وقيم، لكن ما قيمة العقوبة مليون جنيه في ظل عقده الذي يقارب الـ٢٠ مليونا؟»، مكررًا: «أنتظر مشاهدة عرض كهربا للبيع حيث لن يشتريه أحد».
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