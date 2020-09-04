شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي من إصابته التي يعاني منها بالعضلة الأمامية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المثالي، وفقًا لمراحل تأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الأحد المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.