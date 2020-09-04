شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«زيزو» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة بصالة الألعاب الرياضية «الجيم» على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

واكتفى اللاعب بهذه الفقرة فقط وفقاً لتعليمات الجهاز الفني، في ظل المعاناة من الإرهاق بسبب تلاحم اللقاءات.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز أمس على بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الأحد المقبل، على استاد القاهرة بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.