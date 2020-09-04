شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«زيزو» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة بصالة الألعاب الرياضية «الجيم» على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
واكتفى اللاعب بهذه الفقرة فقط وفقاً لتعليمات الجهاز الفني، في ظل المعاناة من الإرهاق بسبب تلاحم اللقاءات.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز أمس على بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 24 من الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الأحد المقبل، على استاد القاهرة بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لـ«زيزو» على هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.