شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يخصص أول «جمعة» من كل شهر للقاء جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أعضاء مجلس الإدارة بنادي الزمالك على حضور اجتماع مرتضى منصور، رئيس النادي، مع مسؤولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور. ويشهد اجتماع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع مسؤولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث يتواجد كل من: إسماعيل يوسف وهاني زادة وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح وشريفة الفار، أعضاء المجلس. وحدد منصور الجمعة الأولى من كل شهر للقاء الجمهور الأبيض بمسؤولي الصفحات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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