شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن ينتظم في تدريبات الزمالك بعد اجتياز الاختبار الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزية محمد حسن، لاعب وسط الفريق، الطبية والبدنية بشكل كامل.
وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب بعض الآلام وفضّل الجهاز الفني عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان عليه.
وأجرى حسن اختبارا طبيا قبل المران، اليوم الجمعة، ثم انخرط اللاعب بشكل طبيعي وقوي في المران.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الأحد المقبل، بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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