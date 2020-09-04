شكرا لقرائتكم الأهلى ضد وادى دجلة.. وصول الفريقين استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريقا الأهلي ودجلة ملعب إستاد القاهرة منذ قليل لخوض المباراة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز ، ووصل كل فريق عبر حافلتين منعاً للتزاحم ، وقام الجهاز الفني للأهلي وكلك جهاز دجلة بُمعاينة أرض الملعب فور الوصول إستاد القاهرة .

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على صعيد متصل ، استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.