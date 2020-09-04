شكرا لقرائتكم كابو ومروان حمدى يقودان وادى دجلة أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز.



وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. Advertisements

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، بسام وليد، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، وأحمد شريف.