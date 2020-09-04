شكرا لقرائتكم أيمن شوقى: سيظل الأهلى شامخا مرفوع الرأس ولا عزاء للحاقدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق إن النادى الأحمر تعود على علاج الأزمات دون تجاهل للمخطئ مؤكدا أن هذا نهج النادى الأحمر على مر الأجيال السابقة لافتا إلى أنه يتم تضخيم أى شىء فى القلعة الحمراء عكس التعامل مع الأزمات فى الأندية الأخرى.

أضاف شوقى في تصريحات لقناة الأهلى :" يتم تضخيم أى شىء فى الأهلى عكس الأزمات فى النادى الأخر وتعودنا في الأهلى على علاج الأزمات دون تجاهل للمخطئ وهذا شيء يطبقه الأهلى مع كل الأجيال".

تابع شوقى:" عندما يطبق الأهلى العقوبات يصاب الأخرون بالفزع لأن الأهلى لم يترك لهما فرصة الصيد في الماء العكر وتهديد الاستقرار الذى ينعم به الفريق" مضيفا :" الكل يحاول هدم الفريق وهز استقراره قبل المعترك الأفريقي والإعلام لا يتعامل مع الوضع بحيادية وكأن الصوت العالى هو سمة الوسط الرياضى".

Advertisements

وواصل :" أزمة كهربا أصبحت الموضوع الأساسي في كل البرامج وكل واحد يطلع يحلل الأزمة من وجهة نظره وسمعنا 50 رواية وكل واحد أصبح مؤلف لكن الأزمات في الأندية الأري واللاعبون اللذين يسبون مدربيهم ولا كأن حد واخد باله زى "اعمل نفسك ميت" برافو الخطة مرسومة صح لكن مش تجيب نتيجة لأن الأهلى قوي برموزه وأساطيره وجماهيره".

وجه شوقى رسالة إلى جماهير الأهلى قائلا:" بقول لجماهبر الأهلى ما تخافوش احنا قادرين نتصدى لكل المشاكل وبطولة أفريقيا ستكون خير رد على كل الكارهين والحاقدين اللى مش بيحيوا النادى الأهلى وهذا الكيان لعظيم سيظل شامخا مرفوع الرأس يطبق المبادئ على الكل حتى يظل الأهلى فوف الجميع".