شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن واقعة كهربا: معندناش لاعب بيضرب مدير كرة فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على واقعة اشتباك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قائلا: "معندناش لاعب بيضرب مدير الكورة".

وتابع رئيس الزمالك: "إسلام الشاطر الزملكاوي قالها إن الأهلي عنده دواليب مبادئ وقيم وانتظر تلك الدواليب.. ده الدولاب ده لما وليد سليمان إعتدى على الحكم وقام بإصابة 4 لاعبين.. والدولاب الآخر لكهربا الذي هاجم الأهلي.. ربنا يديم ليكم دواليبكم ويحرمنا من الدوالايب دي هنا فى الزمالك".