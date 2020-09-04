شكرا لقرائتكم محمود الشامى يكشف إعادة الكؤوس الضائعة لمجلس أبو ريدة بعد حريق 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن الكؤوس الخاصة باتحاد الكرة تم تسليمها من مجلس جمال علام إلى مجلس هانى أبو ريدة كعهدة رسمية، و قال الشامى لـ"الخليج 365" ، تعليقا على ضياع الكؤوس: " لم يحدث هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه تم إعادة الكؤوس بعد حريق اتحاد الكرة 2013 ، وأوضح عضو اتحاد الكرة السابق أن كأس الأمم الافريقية 2010 كان بحوزة أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق وأعاده للاتحاد منذ فترة طويلة.

فيما كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، أنه فتح فى وقت سابق تحقيقا مع فوزى غانم مدير المكتب الفنى وعلى كامل مسؤول المخازن بعد حريق اتحاد الكرة 9 مارس 2013 ، وقال سويلم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إن فوزى غانم وعلى كامل من أفضل الشخصيات داخل اتحاد الكرة وتم التحقيق معهما لعمل حصر للكؤوس الضائعة بعد الحريق.

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وأضاف المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة أن حمادة المصرى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق وقتها تواصل معه أحد الشخصيات بعد فترة من الحريق وأبلغه بالقبض على شخص لديه كأسين أمم إفريقيا 2006 و2008 والسارق هرب لكن أحضر الكأسين شخص يدعى يوسف.

وتابع سويلم أنه فى أكتوبر 2014 افتتح طاهر أبوزيد وزير الرياضة وقتها المبنى الجديد لاتحاد الكرة بوجود كل الكؤوس داخل صالة استقبال الاتحاد، مضيفا، : "كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008، مشيرا إلى أنه حال حصول أحد الأشخاص على كأس الامم 2010 كان سيتم إثبات ذلك من جانب مسؤول المخازن ، وأكد ثروت سويلم على وجود دفاتر ومستندات رسمية موجودة تؤكد وتوضح موقف الكؤوس بعد حريق اتحاد الكرة.